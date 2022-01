Coppa d'Africa, l'arbitro di Tunisa - Mali sarebbe stato vittima di... un'insolazione!

E' successo di tutto nel match di ieri tra Tunisia e Mali, gara valida per la Coppa d'Africa, in cui l'arbitro Janny Sikazwe ha fischiato in anticipo la fine della gara, accortosi dell'errore ha poi fatto riniziare il match per poi decretarne la fine un minuto prima del novantesimo. Secondo quanto riportato dal capo degli arbitri della CAF Essam Abdel-Fatah Sikazwe sarebbe stato vittima di un'insolazione e per questo dopo il match sarebbe stato trasportato in ospedale per alcuni accertamenti.