Coppa d'Africa, rissa da far west in Egitto-Marocco: Hakimi tra i protagonisti - VIDEO

Una rissa da far west quanto successo in campo nella sfida Egitto - Marocco. Negli ultimi minuti della partita valida per i quarti di finale della Coppa d'Africa, si sono accesi gli animi di alcuni giocatori, tra questi Hakimi. Come fa sapere l'ANSA, era scattato il 76' minuto, la partita viaggiava sull'1-1 con l'ex giocatore dell'Inter che ha subito un brutto fallo da Mohamed. Lo scontro di gioco ha scatenato la reazione dei due giocatori e successivamente quella dei loro compagni di squadra. La discussione all'improvviso si è trasformata in una vera rissa da far west con l'arbitro senegalese Maguette N'Diaye che a un certo punto ha spinto via il marocchino Munir El Haddadi, ex Barcellona, che si è inginocchiato con le mani sul volto. La partita è stata vinta per 2-1 dall'Egitto dopo i supplementari ma il video è ormai virale.