Coppa Italia, oggi in campo tre squadre di Serie A: il programma

La Coppa Italia è iniziata. Il trofeo nazionale di è aperto a fine luglio con i turni preliminari, oggi i trentaduesimi di finale. In programma quattro partite che riguardano tre squadre di Serie A: Hellas Verona, Salernitana e Monza. Il programma di giornata si apre alle 17:45 con il Venezia che ospita al Penzo l'Ascoli. Alle 18 i gialloblu di Cioffi si batteranno con il Bari di Mignani. I campani saranno in campo alle 21 contro il Parma, mentre un quarto d'ora più tardi il fischio d'inizio tra i neopromossi lombardi e il Frosinone. Le vincenti accederanno ai sedicesimi, in programma il 19 ottobre.