Cori razzisti, Madueke su Enzo Fernandez: "Quando tornerà al Chelsea..."

Dopo la vittoria della Copa America dell'Argentina avvenuta lo scorso 15 luglio dopo l'1 a 0 contro la Colombia, la Seleccion è finita al centro delle critiche per alcuni cori contenenti frasi razziste, che alcuni giocatori della squadra hanno intonato fra i festeggiamenti. Enzo Fernandez in particolare è finito nell'occhio del ciclone, visto che è stato colui che ha ripreso il tutto pubblicandolo su Instagram.

Ci si chiede se questa situazione possa ripercuotersi ora con quei compagni di club che potrebbero sentirsi presi in causa o offesi da quanto successo. Noni Madueke per esempio, visto che è un inglese di seconda generazione, essendo originario dalla Nigeria (gli argentini avevano preso in giro i francesi di origine africana). Il centrocampista del Chelsea però, come riportato dalla BBC, ha spiegato: "È una cosa che riguarda noi giocatori, Enzo tornerà e si unirà di nuovo alla sua squadra e andrà tutto bene fra di noi".

Tali commenti seguono le parole di Maresca, che in precedenza, durante il tour pre-campionato del Chelsea, aveva dichiarato: "La situazione con Enzo Fernandez è già chiara ed è stata chiarita. Non ci sarà nessun problema".