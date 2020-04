Coronavirus / BBC: Boris Johnson ricoverato in ospedale, sono necessari degli esami

Ultim'ora dall'Inghilterra. Il premier britannico Boris Johnson, positivo al coronavirus, è stato ricoverato in ospedale. Secondo quanto riferito dalla BBC è stato necesserio il ricovero per sottoporre il premier a degli esami. Una decisione che cozza contro le dichiarazioni del pomeriggio rilasciate dal Ministro della Sanità, Matt Hancock, che aveva dichiarato: "Ha ancora la febbre, ma è in buono spirito". Si attendono ora novità dal portavoce di Johnson per quanto riguarda gli esami ai quali sarà sottoposto.

