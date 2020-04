Coronavirus / Borrelli precisa: "Mai dato date nell'intervista. La fase 2 dipenderà da dati e scienziati"

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha voluto tornare sull'intervista rilasciata questa mattina in radio a 'Radio Anch'io' su Rai Sport 1: "L'orizzonte temporale resta quello del 13 aprile, come annunciato dal presidente del Consiglio. Ogni decisione sulle misure restrittive e sull'eventuale fase 2 spetterà dunque al governo che, come sempre, si avvarrà delle indicazioni del comitato tecnico-scientifico. Nell'intervista ho chiaramente detto di non voler dare date e ho ribadito ancora una volta che l'inizio della nuova fase dipenderà dai dati e dall'analisi degli scienziati". Borrelli ha dunque smentito di aver individuato dopo il 1° maggio la fase 2.

