Coronavirus, Comitato Olimpiadi: "Giochi di Tokyo a rischio anche nel 2021 con pandemia"

"Se non riusciremo a controllare il contagio e non riusciremo ad avere la situazione completamente sotto controllo nel 2021, è possibile che le Olimpiadi vengano annullate". L'annuncio lo ha dato con una intervista al giornale Nikkan Sports Yoshiro Mori, che è il presidente del Comitato organizzatore dei Giochi. Resta il fatto he manca ancora molto tempo e che la dichiarazione di Mori può essere intesa come un invito alla prudenza, anche se è destinata a sollevare clamori.