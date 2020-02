Coronavirus, contatti fra Lega A e governo per giocare gare a porte chiuse

Caos Coronavirrus. Sono in corso in queste ore dei fitti contatti tra i vertici della Lega Serie A e il MInistro dello Sport Vincenzo Spadafora. Stando a quanto riportato da Ansa, la soluzione individuata per contemperare all'esigenza di salute pubblica e di regolarità della stagione calcistica sarebbe quella di giocare alcune partite di Serie A a porte chiuse. Il calendario intenso non permette ulteriori rinvii.