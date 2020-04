Coronavirus, Conte in conferenza stampa: la diretta nel pomeriggio

[PREMI F5 PER AGGIORNARE]

AGGIORNAMENTO ORE 14.30 - Il rinvio sembrerebbe dovuto a delle frizioni interne in merito al "Decreto imprese", per il quale non è stato ancora raggiunto un accordo. La conferenza stampa si dovrebbe tenere quindi tra qualche ora.

AGGIORNAMENTO ORE 14.15 - Slitta al pomeriggio la conferenza stampa di Conte. Il premier Conte farà un punto sull'emergenza Coronavirus in Italia. E intanto su Twitter ha anticipato: “Io ho una sola parola: la mia posizione e quella del Governo sul MES non è mai cambiata e mai cambierà. Più tardi in conferenza stampa vi aggiornerò su questo e su altre importanti questioni che riguardano il nostro Paese. A più tardi”.

È prevista alle ore 14 la conferenza stampa di Giuseppe Conte. Il premier farà un punto sull'emergenza Coronavirus in Italia. Dai dati forniti ieri dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli i malati di COVID-19 in Italia al momento sono 96.877, di cui 28.399 ricoverati con sintomi e 64.873 quelli in isolamento domiciliare. Sono 28.470 invece le persone guarite. Intanto si parla anche di un possibile prolungamento del lockdown fino al 3 maggio.

