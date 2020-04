Coronavirus / Di Maio: "Mes non ha funzionato, spenderemo quello che serve"

I rapporti fra Italia e parte del resto dell'Europa durante la pandemia da coronavirus si sono rivelati non eccezionale. Il perché lo ha spiegato il ministro Luigi Di Maio, tornando anche sul Mes e sulla sua inutilità: "Non si supera una crisi con l'austerità, ma investendo e spendendo. Il Mes non ha funzionato in Grecia, figuriamoci ora. E poi il Mes è il modo per dire ai Paesi vi diamo uno strumento, ma ve la vedete da soli. L'Italia chiede di poter spendere tutto quello che serve, Abbiamo bisogno del sostegno della Bce e condividere rischi e opportunità con l'Ue".

