Coronavirus / Dopo il calcio e la MotoGP trema anche la Formula 1: arriva l'unità di crisi

Il Consiglio Mondiale della FIA riunitosi a Ginevra in queste ore ha deciso: anche la Formula 1 deve adattarsi all'ipotesi che con l'epidemia di Coronavirus in corso tutto possa cambiare da un momento all'altro. Ross Brawn ha chiarito la situazione: "Se l'intera economia si spegnesse completamente questo avrebbe un impatto molto più grave di quello del Coronavirus. Ma il Coronavirus è comunque una minaccia molto seria. Al momento le prime tre gare si svolgeranno. Ma questa è una situazione che può cambiare da un giorno all'altro. Quindi dobbiamo reagire e rispondere di conseguenza". Dopo il calcio e la MotoGP è la volta quindi della Formula 1 di immergersi fra le incertezze. Anche e soprattutto per questo il Consiglio Mondiale ha votato a favore di un'unità di crisi apposita.