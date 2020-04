Coronavirus, ecco lo studio Politecnico-Coni: tamponi 48 ore prima di ogni partita

Quattrocentoquattro pagine per aiutare il Governo a decidere. "Lo sport riparte in sicurezza". È questo il titolo del rapporto che il Politecnico di Torino ha sviluppato con il Coni e il Comitato paralimpico per consentire a tutte le 387 discipline sportive di uscire dall'emergenza Covid-19 non appena arriveranno le dovute autorizzazioni da Palazzo Chigi. Lo studio è stato consegnato al ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, che lo sta illustrando alla Giunta del Comitato olimpico. Allenamenti con gruppi chiusi, tamponi 48 ore prima di ogni gara e obbligo di mascherina e distanziamento sociale in panchina: sono alcune delle indicazioni per gli sport di squadra, contenute nello studio del Politecnico e del Coni sulle classi di rischio delle diverse discipline in vista della ripresa. Tutte quelle di squadre ne hanno una medio-alta. Tra i meno rischiosi la vela in equipaggio singolo, la ginnastica artistica (ma non la ritmica), equitazione, golf e tennis, per il quale però è sconsigliata la contemporaneità a rete.