Coronavirus / Fase 2, per ora nulla: proroga delle misure di isolamento per altri 14 giorni

Si va verso un prolungamento di altri 14 giorni delle attuali misure anti-contagio da Covid-19. L'isolamento previsto dall'ultimo dpcm in scadenza il 13 aprile sarà prorogato almeno fino al 2 di maggio. Lo ha appreso la redazione di Mediaset da fonti qualificate. Si sta discutendo in questo momento unicamente nella riapertura, dopo Pasqua, di piccole attività legate a filiere come quella agroalimentare e sanitaria, solo se in possesso dei requisiti obbligatori in merito di controllo e distanziamento. Per il resto d'Italia lockdown che dunque continuerà.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NEWS DI LAZIO

CLICCA QUI PER IL NOSTRO CANALE DAILYMOTION