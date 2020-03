Coronavirus, flash mob in tutta Italia: la famiglia Inzaghi intona l'Inno di Mameli - VD

Mentre l'intera Italia è in quarantena per contenere i contagi da Coronavirus, su Facebook è stata organizzata un'iniziativa davvero speciale. Tutta la popolazione è stata invitata ad iniziare a cantare l'inno di Mameli direttamente dai propri balconi o finestre. La famiglia Inzaghi non ha mancato all'appuntamento ed, arrivata l'ora giusta, Simone, Gaia ed il piccolo Lorenzo hanno intonato 'Fratelli d'Italia'. I video della performance sono stati prontamente pubblicati dalla moglie dell'allenatore della Lazio su Instagram.

INZAGHI CANTA L'INNO D'ITALIA PT.1

INZAGHI CANTA L'INNO D'ITALIA PT.2