Coronavirus, salgono i casi nel Parma: settimo calciatore positivo

Ancora un calciatore positivo nel Parma, il settimo negli ultimi giorni. Il club ducale sarà impegnato oggi alle 18 in trasferta contro l'Udinese. Questo il comunicato ufficiale: "Il Parma Calcio 1913 comunica che il ciclo di tamponi molecolari svolti nella serata di ieri ad Udine ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatto salvo per un atleta, asintomatico, che è stato prontamente isolato. L’esito dei tamponi molecolari consentirà, pertanto, l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi ai test, nel rispetto del protocollo FIGC, del C.T.S. e della Circolare del Ministero della Salute".