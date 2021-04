Corsa Champions, Condò: "La Lazio mi ha impressionato, sta volando"

La Lazio vista contro il Milan è stata una delle migliori della stagione. La vittoria per 3-0 nello scontro diretto ha impressionato parecchi degli addetti ai lavori, come ha sottolineato Paolo Condò ai microfoni di Sky Sport: "Noi abbiamo analizzato Juventus e Milan come se una delle due dovesse andare in Champions League, in realtà c'è la Lazio. Atalanta e Napoli praticamente se ne stanno andando e la Lazio mi ha impressionato nella partita contro il Milan. È in uno splendido stato di salute, sta volando e dandole la vittoria nel recupero, che ovviamente è da fare, ma Juventus e Milan devono considerare come se i biancocelesti avessero 3 punti in più, in questo momento sarebbe a 2 punti".