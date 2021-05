Corsa Champions, Lazio esclusa dalla grafica di Sky: ma la matematica... - FOTO

Atalanta, Milan, Juventus e Napoli. Secondo Sky Sport, sono queste le squadre in corsa per un posto in Champions. Nella grafica dei calendari a confronto presentata nel corso del "Club" di Caressa non c'è la Lazio che, in caso di vittoria contro il Torino nel match di recupero, sarebbe a -3 dal quarto posto. Biancocelesti, dunque, esclusi nonostante la matematica dica ben altro. Aritmeticamente, i ragazzi di Inzaghi possono ancora sperare in un posto in Champions.