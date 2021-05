Corsa Champions, Pioli non abbassa la guardia: “C’è ancora da lottare”

Dopo la travolgente vittoria per 3-0 sul campo della Juventus, Stefano Pioli ha commentato il finale di stagione ai microfoni di Sky Sport. Di seguito l'analisi dell'allenatore del Milan: "Abbiamo lavorato con compattezza, abbiamo vinto meritatamente. Siamo contenti per i nostri tifosi che stamattina ci hanno emozionato ma dobbiamo pensare alla prossima. Abbiamo fatto una grande partita, uno scontro diretto in questo momento del campionato è molto importante. C'è da lottare ancora. Il club in questo anno e mezzo ci ha sempre sostenuto, ci fa lavorare nel miglior modo possibile. Condividiamo tutte le gioie e anche qualche delusione. Alleno una squadra molto giovane ma che sta diventando matura".