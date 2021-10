CORSO DIGITALE LLSN, 1a EDIZIONE: FARE UN SITO, UN'APP, UN MONTAGGIO, SEO E SOCIAL IN 8 ORE!

La comunicazione del nuovo millennio è ormai il passato. L'era delle web agency sembra già un qualcosa di remoto. Oggi per comunicare, nel giornalismo e non solo, serve prepararsi a 360°. Si può attingere agli strumenti che l'era digitale ci ha fornito per promuovere la propria attività, per diletto personale, per pura passione, per scoprire nuove vie di guadagno. Lalaziosiamonoi.it, parallelamente al corso di giornalismo (clicca qui per leggere circa il corso di giornalismo giunto all'8a edizione ndr), è felice dunque di promuovere il 1° corso di comunicazione digitale. Sarà smart, semplice e rapido. Vi toglierà poco tempo, ma vi darà in quel poco tempo nozioni che poi avrete modo di approfondire nel dettaglio con master specifici o in alternative coglierne gli immediati frutti:

QUANTO DURA

Il corso avrà la durata di 8 ore intense (non contiamo i minuti, e sarete affiancati nei giorni che intercorrono fra una lezione e l'altra). 4 lezioni da 2 ore più nello specifico.

A CHI È RIVOLTO

A chi ha una conoscenza minima o nulla nella costruzione di siti internet, nel montaggio video e audio, nell'utilizzo dei social e nella creazione dei siti web

IN COSA CONSISTONO LE LEZIONI

1a) La comunicazione digitale degli anni '20, insieme creiamo un sito web "basilare" in 2 ore. Conosciamo insieme anche SEO e Search Console

2a) I social. Creazione e gestione di una pagina Facebook. Adv, Ads, Business Manager, Creator Studio (gestione e programmazione simultanea con Instagram)

3a) Il montaggio audio\video, la conoscenza basic di due programmi che ci torneranno utili: Filmora e Adobe Audition

4a) Il funzionamento di Google Play Store, la creazione di un'App basilare (ma funzionale) in sole 2 ore. Un'App come quelle che vedi nel Play Store.

Insomma hai capito bene: in 4 lezioni saprai creare un sito basic, un'app per Android, conoscerai i rudimenti del montaggio, dei social e della SEO. Sarai pronto per scegliere se tutto questo ti basterà per la tua attività oppure sarà il tuo biglietto da visita per approfondire i vari argomenti con corsi più specifici.

ISCRIZIONI

Per iscriversi al corso, per ricevere informazioni sul prezzo (veramente "smart" come il corso stesso), sulle date, invia una mail a lalaziosiamonoi@gmail.com. Se non riceverei risposta immediata pazienta, cerchiamo di smaltire quanto prima tutte le richieste dei due corsi attualmente attivi il prima possibile. Posti limitati - Iscrizioni aperte fino al 31\12.

Grazie!