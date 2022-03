Covid-19, un positivo nel Cagliari: il comunicato ufficiale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La sosta per le nazionali non ha portato buone notizie al Cagliari. Leonardo Pavoletti è risultato positivo al coronavirus, come comunicato dal club sardo sul sito ufficiale: "Il Cagliari Calcio comunica che Leonardo Pavoletti, a seguito dei test sanitari programmati dal Club, è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è stato prontamente isolato; informate le autorità competenti".