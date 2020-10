Covid/ Crisanti: "Misure non risolutive, serve un piano di sorveglianza"

Ai microfoni dell'Ansa, il virologo Crisanti ha commentato le nuove restrizioni imposte per arginare la pandemia: "Le misure messe in campo con il nuovo Dpcm sono misure ad effetto temporaneo e non risolutive. Finchè non si elaborerà un piano per consolidare i risultati eventualmente derivanti da misure più restrittive, continueremo inevitabilmente in questa spirale di contagi. Bisogna mettere in campo un piano di sorveglianza che, una volta che saremo riusciti ad abbassare i contagi attraverso misure più restrittive come tutti speriamo, riesca a mantenerli bassi e sotto controllo".