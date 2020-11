Covid / Crotone: tampone negativo per Molina, ma contro la Lazio...

Buone notizie in casa Crotone. Salvatore Molina è guarito dal Covid-19, il suop ultimo tampone è risultato negativo. Il calciatore non è tra i convocati di Stroppa per il match di domani contro la Lazio, ma rientrerà gradualmente in gruppoper ritrovare la forma fisica migliore. Di seguito il comunicato del club calabrese: “Il Football Club Crotone comunica che il calciatore Salvatore Molina è risultato negativo al Covid-19 ai test effettuati nella giornata di giovedì. Il calciatore nei prossimi giorni sarà sottoposto alle visite medico-sportive di rito e successivamente affronterà una ripresa graduale monitorata finalizzata al rientro in gruppo.”