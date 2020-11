Covid, Giorgia Rossi: "Sono positiva, state attenti!". Ennesimo caso a Mediaset...

"Ciao a tutti, purtroppo è toccato anche a me... positiva al Covid-19". Così la giornalista di Mediaset, Giorgia Rossi, annuncia sui social la sua positività al Coronavirus. "Sono a casa, sotto osservazione medica ma non potrò esserci a Pressing. Sarò sicuramente davanti alla Tv pronta come sempre a tifare per la meravigliosa squadra di Mediaset. Mi raccomando state attenti".

Nella nota azienda televisiva non è il primo caso di positività al Covid-19. E' già toccato purtroppo a Gerry Scotti, Alessia Marcuzzi, Antonio Ricci e Ficarra.