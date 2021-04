Covid | La scoperta di uno studio israeliano: la variante sudafricana "buca" il vaccino Pfizer

La variante del Covid-19 scoperta in Sud Africa è in grado di "bucare", almeno in parte, la protezione indotta dal vaccino Pfizer. Lo dimostra uno studio israeliano realizzato dall'università di Tel Aviv e dall'Istituto Clalit. I ricercatori, riporta corriere.it, hanno esaminato quasi 400 persone risultate positive al Coronavirus dopo aver ricevuto almeno una dose di vaccino. Questi sono stati confrontati con lo stesso numero di persone infette e non vaccinate.

CLICCA QUI PER LEGGERE L'ARTICOLO INTEGRALE

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.