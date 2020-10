Covid / Lazio verso il coprifuoco da venerdì: le ultime dalla Regione

La Regione Lazio sta per varare un nuovo provvedimento per contrastare la diffusione del Covid-19. In serata il presidente Zingaretti dovrebbe già siglare l'ordinanza tirata giù in giornata. La Regione Lazio in particolare andrà in coprifuoco da mezzanotte alle 5. Obbligatoria la didattica a distanza al 50% per le superiori (tranne il primo anno) e al 75% per le università (tranne le matricole e i laboratori). Per quanto concerne il coprifuoco si dovrebbe partire da venerdì, con la Dad invece da lunedì. L'ordinanza è previsto sia valida per un mese, fino a fine novembre. Per motivi "essenziali" sarà prevista una nuova autocertificazione notturna ad hoc.