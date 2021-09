Covid, Samp in prima linea sanificherà il centro sportivo con una tecnologia innovativa: i dettagli

La Sampdoria è in prima linea nella lotta al Covid e proprio per questo il club ha investito su una tecnologia innovativa, Sampdoria Biosafe, per sanificare gli ambienti del proprio centro sportivo. La sanificazione avverrà tramite una rivoluzionaria tecnologia di illuminazione microbicida, Biovitae, che propone un’azione di sanificazione continua no UV. La presentazione avverrà nella giornata di giovedì 9 settembre alle ore 11:00 presso l’Area Ospitalità dello stadio Luigi Ferraris di Genova.

