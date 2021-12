Covid, tegola Napoli: un altro giocatore positivo in rosa

Un'altra brutta notizia in casa Napoli. Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19. Il messicano si aggiunge a Insigne e Fabian Ruiz tra i casi della squadra partenopea. A pochi giorni dal rientro in campo contro la Juventus, match in programma giovedì 6 gennaio, la situazione per Spalletti si complica. Ecco il comunicato del club campano: "Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio".