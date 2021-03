Covid, via agli anticorpi monoclonali: il Lazio li sperimenta allo Spallanzani

C'è anche il Lazio nella lista, in continuo aggiornamento, delle 15 regioni italiane che stanno sperimentando le terapie con anticorpi monoclonali contro il Covid. Questa cura è efficace per pazienti con sintomi lievi o moderati che, come si legge su Il Messaggero, presentino particolari fattori di rischio, come obesità, diabete con complicanze, dialisi o trapianto. La terapia viene somministrata endovena in centri specialistici a pazienti selezionati da Usca e medici di medicina generale. Nel Lazio, che è anche la prima regione ad aver avviato una sperimentazione con questi farmaci presso l'Istituto Spallanzani, sono 11 le strutture dove si possono somministrare gli anticorpi monoclonali.

