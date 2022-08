Cremonese ancora non pronta ad accogliere la Serie A: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Cremonese conquista la Serie A ma non riesce, almeno per ora, ad accoglierla. Come riporta Sportface.it, lo stadio Zini di Cremona non è ancora pronto per ospitare le partite del massimo campionato italiano. Proprio per questo, i lombardi hanno dovuto indicare come sede per le proprie gare casalinghe alla Lega di A lo stadio Dino Manuzzi di Cesena. Tale scelta è stata presa in quanto l’impianto di Cremona ha ancora bisogno di sistemazioni negli Sky Box, nella sala stampa, così come nelle postazioni stampa e necessita di alcuni interventi di ammodernamento. La speranza del club neopromosso è quella di concludere il tutto entro il 27 agosto quando la Cremonese disputerà la sua prima partita casalinga contro il Torino.