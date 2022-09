Cremonese - Lazio, i convocati di Sarri: la scelta su Zaccagni e Basic

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono 24 gli uomini scelti da Maurizio Sarri per il match contro la Cremonese, valido per la settima giornata di Serie A. Il Comandante recupera Zaccagni almeno per la panchina, presente anche Basic che nella rifinitura anti-Midtjylland ha accusato un problema al polpaccio destro. Trova conferma anche Pedro dopo il problema alla caviglia che lo ha tenuto fermo per qualche giorno. Assente ancora l'infortunato Lazzari che tornerà dopo la sosta per le nazionali. Di seguito la lista completa.

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel;

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Kamenovic, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni.