Crotone, la retrocessione scatena la reazione dei tifosi: giocatori aggrediti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brutta batosta per il Crotone che si troverà retrocedere in Serie C. Non è bastato solo questo a deludere la società ma anche dei gravi fatti avvenuti nella città calabrese, dove, come riporta il Corriere dello Sport, nella serata di martedì (in occasione di una festa patronale) alcuni calciatori sono stati aggrediti da alcuni pseudo-tifosi. Gli atti dei sostenitori derivano dall'atteggiamento festoso della società dopo la retrocessione in serie C.

"Il Presidente Gianni Vrenna e tutto il Football Club Crotone, a seguito dell’episodio sgradevole di cui sono state vittime alcuni tesserati nella serata di martedì, esprimono la più ferma condanna verso la violenza in tutte le sue declinazioni e la piena solidarietà verso i ragazzi coinvolti". Questa la risposta della società rossoblù. Non solo, anche il sindaco della città calabrese è intervenuto in merito: "Esprimo ferma condanna per l'aggressione subita da alcuni giocatori del Crotone Calcio - afferma Vincenzo Voce - Si tratta di un episodio riprovevole. Piena solidarietà e vicinanza ai giocatori, alle loro famiglie, alla società . Conoscono l'affetto che la città ha nei loro confronti, che non può essere messo in discussione dalla inciviltà di pochi". Il Crotone è appeno tornato in Serie C dopo 13 anni, con una doppia retrocessione che l'ha portato in due stagioni dalla Serie A alla C".