Cruciani: "Lazio possibile sorpresa per la Champions. Luis Alberto..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio ha concluso il ritiro di Auronzo di Cadore e ora si prepara alla seconda fase della preparazione. Il conduttore radiofonico e giornalista Giuseppe Cruciani ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com della squadra biancoceleste, individuandola come possibile sorpresa della prossima stagione: "La Lazio non lascia nessun dubbio, per ora ha tenuto tutti e ha sostituito bene chi è partito. Anche la Lazio può essere la sorpresa per il quarto posto. Luis Alberto? Lo adoro, ma se vuole tornare in Spagna torni in Spagna, purché ci diano 25 milioni di euro e venga sostituito bene".