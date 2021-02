Cultura / Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi avvelenato dal monossido: è gravissimo

Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi è in condizioni gravissime e, come lui, l'attrice Antonella Prenner. I due erano insieme nell'abitazione del popolare scrittore presso via dei Vascellari 71, a Trastevere in Roma. A dare l'allarme la figlia di Manfredi. 77 anni, celebre anche come storico, archeologo, sceneggiatore, conduttore televisivo, accademico, è stato trovato esanime dai vigili del fuoco. Successivamente è stato trasferito dall'ospedale San Camillo in elicottero all'ospedale di Grossetto dove attualmente si trova in terapia intensiva. Manfredi sarebbe rimasto avvelenato dal monossido di carbonio. La causa sembrerebbe la caldaia dell'appartamento adiacente a quello dove vive lo scrittore. Il monossido ha poi saturato l'intera palazzina. L'immobile è stato posto sotto sequestro per motivi di sicurezza e di accertamenti. Antonella Prenner, anch'essa gravissima, si trova attualmente ricoverata al Policlinico Umberto I.