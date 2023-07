D'Amico, Giuseppe Falcao rivela: "Viola lo voleva alla Roma ma lui era troppo laziale"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Parole d'affetto, rispetto e stima per Vincenzo D'Amico arrivano anche dall'altra parte del Tevere. Il grande campione biancoceleste che ci ha lasciati ieri dopo una brutta malattia ha smosso i cuori di tutti, anche di chi porta il cognome di una leggenda giallorossa come Giuseppe Falcao, figlio di Paulo Roberto Falcao. Attraverso due post sui social, uno su Facebook e uno su Twitter, ha parlato così dell'eroe del 74' della Lazio: "Questa foto è bellissima. Racconta di un calcio di altri tempi. Carletto, il Bomber e Vincenzo. Tre grandi giocatori divisi dai colori, ma uniti da amicizia e passione per il calcio. E pensare che ci fu il serio “rischio” che i tre campioni vestissero la stessa maglia, quella della Roma. Dino Viola infatti provò più volte a portare Vincenzo D’Amico in giallorosso. Il Presidente apprezzava particolarmente il centrocampista biancoleste. Certo, all’epoca far passare un calciatore di questo tipo da una sponda all’altra del Tevere non era cosa facile. I tentativi di Viola andarono male. Ci immaginiamo una risposta del genere di Vincenzo a Viola: “Presidè la ringrazio, sarebbe un onore giocare al fianco del mio amico Agostino, ma io so troppo laziale. Non potrei mai tradire la mia gente". Quello era il calcio delle bandiere. Quello era il calcio di Ago e di Vincenzo".

E poi ancora su Twitter: "Non ti ho mai conosciuto di persona, ma ho avuto il piacere di parlare con te un pò di volte al telefono sia privatamente che in alcune radio in cui eravamo ospiti insieme. Mi faceva ridere che ogni volta che sentivi il mio cognome, tu iniziavi a parlare in portoghese. Mi dispiace davvero tanto. Riposa in pace Vincenzo!"