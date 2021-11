DAZN, Diquattro annuncia: "In futuro diverse modalità di abbonamento"

DAZN pensa già al futuro. La piattaforma streaming che detiene i diritti tv della Serie A fino al 2023 sta pensando di avvicinare i tifosi con diverse novità, soprattutto per quanto riguarda gli abbonamenti. Nell'intervista a Wired, la Chief Revenue Officer Europe Veronica Diquattro ha parlato del progetto, trattando anche dello spinoso argomento doppia utenza: "L’obiettivo, in futuro, è quello di introdurre diverse modalità di abbonamento per le famiglie o per un utilizzo individuale. Doppia utenza? E' tollerata anche se non in linea con i nostri termini di servizio che definiscono l’uso del servizio come individuale e non cedibile all’interno dell’ambiente domestico".