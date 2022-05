Dazn, i migliori gol della stagione: un biancoceleste in classifica

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È il momento di rivivere le migliori giocate della Serie A 2021/22. Dazn ha stilato la Top 16 dei gol più belli realizzati in questo campionato concluso da poco giorni. Tra le reti selezionate c'è quella di Luis Alberto contro la Sampdoria, premiata anche dalla Lega sui social. Nella vittoria per 2-0 all'Olimpico il Mago ha realizzato il raddoppio con un colpo di genio. Prima il tocco di suola per mandare al bar Audero e poi l'appoggio con annesso tunnel all'ultimo difensore blucerchiato. Insieme allo spagnolo ci sono tra gli altri Scamacca, Theo Hernandez, Mertens e non solo. Di seguito l'elenco completo.

I GOL PIÙ BELLI SECONDO DAZN

Luis Alberto vs Sampdoria

Mertens vs Lazio

Theo Hernandez vs Atalanta

Scamacca vs Milan

Politano vs Atalanta

Malinovskyi vs Juventus

Faraoni vs Roma

Pellegrini vs Verona

Candreva vs Udinese

Molina vs Cagliari

Verde vs Sampdoria

Vlahovic vs Cagliari

Brozovic vs Roma

Keita vs Sassuolo

Joao Pedro vs Torino

Udogie vs Salernitana