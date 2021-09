Dazn, il Governo impone maggiore qualità nel servizio: la riforma

La IX Commissione della Camera dei Deputati ha approvato la riforma per imporre a Dazn una maggiore qualità del servizio. Il Governo, riporta Sportface.it, potrà intraprendere iniziative anche normative per far sì che vengano garantiti trasparenza, informazione, indennizzi, oltre alla tutela nei reclami e nell'assistenza tecnica. Inoltre si richiede di “prescrivere alle piattaforme e agli operatori di individuare modalità di trasmissione dei contenuti audiovisivi idonee al miglioramento della qualità del servizio al cliente finale sulla base di parametri che l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni vorrà individuare”.