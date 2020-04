Di Michele: "Lazio squadra compatta. E quanto mi esalta Acerbi..."

Il campionato della Lazio ha stupito gli amanti del calcio e fatto brillare gli occhi ai tifosi biancocelesti. Ai microfoni di TMW è intervenuto l'ex calciatore Di Michele: "Esalta all'occhio la compattezza di gruppo della Lazio. Mi esalta Acerbi, per come gioca e per la sua personalità. Sta facendo da anni molto bene e dà tanta sicurezza a tutto il reparto. Quale attaccante vorrei in squadra? "Immobile, per i gol che sta facendo".