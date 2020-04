Dica promuove Hagi alla Lazio: "Con Inzaghi può fare la differenza"

In questo ultimo periodo rimbalza la notizia di un interessamento della Lazio per Ianis Hagi. Ai microfoni di Digi Sport, l'ex nazionale Dica ha parlato del giocatore sponsorizzandolo in ottica biancoceleste: "Per lui la cosa importante ora è giocare. In Belgio non è andato benissimo, in Scozia ha disputato qualche gara. Nel sistema di gioco adottato da Inzaghi può fare la differenza, mi piacerebbe vederlo alla Lazio. Può muoversi dietro alla prima punta, è tecnico e negli ultimi 25 metri fa la differenza. In questo momento è in cerca di una squadra che gli garantisca il posto, io lo vedo bene in un grande club. Ho fiducia in lui, lo conosco come uomo e questo è un aspetto rilevante. Si tratta di un ragazzo intelligente, che sacrifica tutto per il calcio".