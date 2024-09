Dinamo Kiev - Lazio, i convocati di Baroni: un assente e un ritorno

TUTTOmercatoWEB.com

Manca sempre meno all'esordio in Europa League della Lazio. Alle ore 21 ad Amburgo inizierà la sfida contro la Dinamo Kiev valida per la prima giornata della nuova formula della competizione. Come di consueto il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati per il match. Manca solamente Gigot, out a causa di una contusione alla spalla sinistra. Ha recuperato invece il Taty Castellanos dopo aver saltato per infortunio l'ultima di campionato contro la Fiorentina.

Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel.

Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Lazzari, Tavares, Gila, Marusic.

Centrocampisti: Vecino, Rovella, Dele-Bashiru, Guendouzi.

Attaccanti: Castellanos, Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia, Tchaouna.