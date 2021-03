Diquattro (ad Dazn): “Stiamo pensando a un canale sul digitale terrestre. Sulla guerra con Sky...”

Veronica Diquattro, amministratore delegato di DAZN Italia, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport in cui tocca vari argomenti come, tra cui il prezzo dell’abbonamento per vedere le gare di Serie A sulla piattaforma per il triennio 2021-2024. Queste le sue parole: "Chi ama il calcio può stare tranquillo. Non possiamo dare ancora una cifra precisa, ma certamente rifletterà la nostra filosofia: essere il più accessibili possibile. Sarà più o meno quanto si spende oggi. 30/35 euro al mese? Se lo dite voi… No alle singole partite, si potranno comprare soltanto abbonamenti a tutto il pacchetto. Che comprende non solo la Serie A, ma tutta la nostra offerta sportiva: Liga, Ligue 1, Nfl, moto, rugby. E non ci vogliamo fermare, l’obiettivo è crescere e allargare il prodotto. Crediamo che la nostra offerta possa aiutare questo cammino verso standard più europei. Comunque stiamo pensando anche a un canale sul digitale terrestre per chi dovesse avere problemi di connettività”.

GUERRA CON SKY - "Sulle questioni legali siamo molto tranquilli. Sono state rispettate regole e procedure. Tim? La nostra offerta prescindeva da Tim, non c’era nessuna offerta congiunta. In realtà, fin dal giorno uno, loro sono stati nostri partner tecnologici e di distribuzione”.