DIRETTA - Calciomercato Lazio, Brandt si raffredda: le alternative

La prima fase del ritiro è ormai alle spalle, la Lazio punta già alla Germania. A Marienfeld Maurizio Sarri continuerà l'addestramento dei suoi giocatori con l'obiettivo di arrivare pronti alla prima giornata di campionato a Empoli. Anche per quanto riguarda il calciomercato siamo in una fase di svolta: la prima parte ha regalato quattro colpi (Kamenovic, Hysaj, Felipe Anderson e Luka Romero), ora bisogna completare lo scacchiere. Per quanto riguarda il centrocampo il rinforzo individuato dai biancocelesti è Toma Basic, mentre in avanti tutto dipende dalla cessione di Correa.

BRANDT IN RIBASSO - La cessione di Correa aprirebbe la corsa alla sostituzione con un pezzo da novanta. In pole rimane Julian Brandt del Borussia Dortmund, anche se nelle ultime ore le quotazioni stanno scendendo. Il club tedesco ha appena acquistato Malen dal Psv che però ha sostituito Sancho ceduto al Manchester United e non è così convinto di privarsi dell'ex Bayer Leverkusen. La valutazione è sempre alta (20-25 milioni) e l'ipotesi prestito non scalda il club della Vestfalia. Le alternative a Brandt sono Josip Brekalo del Wolfsburg, Xherdan Shaqiri del Liverpool, Adnan Januzaj del Real Sociedad.

USCITE - Importantissimo anche il fronte delle uscite, nella speranza di poter sbloccare l'indice di liquidità. Se per Correa la situazione è sempre in una fase di stallo, sono attese novità per quanto riguarda la cessione di Cedric Gondo al Como. In piedi anche un'operazione tripla con il Venezia: si lavora per Sofian Kiyine, André Anderson e Fabio Maistro in laguna alla corte di Paolo Zanetti. Per quanto riguarda Riza Durmisi e Jordan Lukaku rimangono in piedi alcune ipotesi (in Danimarca per il primo, Turchia o Belgio per il secondo), ma lo scoglio da superare è quello dell'ingaggio.

Pubblicato 29/07