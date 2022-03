Disastro Italia, Eriksson: "Non ho avuto il coraggio di telefonare a Mancini, ma lo farò"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Non ho avuto il coraggio di telefonare al mio amico Mancini, ma lo farò in giornata". Sven Goran Eriksson conosce bene il CT dell'Italia, con lui ha instaurato un rapporto profondo sin dai tempi della Sampdoria che poi è continuato alla Lazio. Lui sa come si sta sentendo ora Mancio, a poche ore dal disastro concretizzatosi con la Macedonia del Nord. Lo svedese, intervenuto a Sky Sports, ha continuato commentando la situazione tragica della nazionale italiana: "È un disastro. Hanno vinto gli Europei alcuni mesi fa ed erano tra i favoriti alla vittoria dei Mondiali e ora sono fuori contro la Macedonia del Nord. Questo fa male, molto male. Peccato perché l'Italia nei grandi tornei è sempre una buona squadra ma nel calcio tutto è possibile".