"Dona sangue, condividi la vita": torna l'iniziativa in ricordo di Gabriele Sandri

A 15 anni dalla scomparsa di Gabriele torna l’iniziativa di Fondazione Gabriele Sandri, Fondazione S.S. Lazio 1900 e Associazione Sodalizio al Bambin Gesù, per promuove l’attività di raccolta sangue all’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù in zona Gianicolo. La raccolta “Dona sangue, condividi la vita” verrà effettuata il prossimo 11 novembre, ma è obbligatorio prenotarsi al link del gruppo Gabriele Sandri: https://www.prenotadonazionedonazionesangueopbg.it/index.php?data=11/11/2022&idg=114&idp=624#istru.

I posti disponibili sono 30. Le giornate di raccolta sangue andranno avanti anche a Piazza della Libertà nei prossimi mesi.

Per tutte le info e per conoscere gli eventuali motivi di esclusione temporanea o permanente è possibile consultare questo link: https://www.donatorisangue.it/regole-per-la-donazione-del-sangue/

Cristiano Sandri, papà di Gabriele, ha dichiarato: "Questo sarà il 15 anno dalla scomparsa di Gabriele e sarà il 15 anno della donazione del sangue per ricordarlo. Iniziativa che, come abbiamo sempre sostenuto, è il modo più bello per tener viva la memoria di mio fratello. Spero che come ogni anno, non solo a Roma, tanti possano partecipare poiché per la mia famiglia, oltre ad avere un valore simbolico importante, significa materialmente contribuire in minima parte a fare del bene a chi ne ha bisogno, in questo caso i piccoli pazienti dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù".

“E’ un onore per noi affiancare Cristiano e gli amici di Gabriele in questa opera così meritoria. Guardiamo con ammirazione a tutto questo amore che il tempo non ha minimamente scalfito messo a disposizione del prossimo e faremo di tutto per protrarlo nel tempo aldilà delle ricorrenze, come impegno costante della Fondazione S.S. Lazio 1900”, queste invece le parole del Presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 Gabriella Bascelli.