D.Pecci: "Lazio più forte della Roma, ma mai sottovalutare il derby" - VIDEO

Il derby si avvicina e la tensione tra i tifosi di Lazio e Roma sale alle stelle. L'attore e noto tifoso biancoceleste Daniele Pecci ha parlato in esclusiva ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it del suo avvicinamento alla partita: "Sono un po' in fibrillazione, come per tutti i derby. Ancora di più quando si ha la responsabilità, come in questo caso, di dover vincere perché la squadra è più forte. Questo lo dicono i numeri, però Il derby è una partita a sé. Spero che la Lazio non abbia la paura che delle volte ho io quando c'è da affrontare il derby, sarebbe un peccato, stiamo facendo una bella marcia".

MAI SOTTOVALUTARE! - "Io non sottovaluterei mai la Roma. Vive in questo momento un po' all'ombra della Lazio che vince sempre, ma ha dimostrato di essere una squadra molto quadrata. Non è da meno rispetto agli anni scorsi nonostante tutto, ha avuto degli infortuni e non sta vivendo un periodo brillantissimo. Io comunque non la sottovaluterei mai, come non ho sottovaluto il Napoli in campionato e in Coppa Italia. Sono squadre sempre da temere".

LO SCUDETTO - "Senza voler essere ipocriti la Lazio deve concorrere per fare il massimo e siccome sta a tre punti dalla prima è giusto che lo immagini e lo sogni. Si può sognare, l'importante è non costruirci sopra una casa altrimenti si rischia di crollare. Fondamentale è arrivare in Champions. Poi se tra dieci o quindici giornate siamo lì abbiamo tutto il diritto di sperarlo. Il difficile viene adesso".