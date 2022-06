Dybala - Roma, parla Totti: "So com'è andata, se fosse dipeso da lui..."

TUTTOmercatoWEB.com

Dybala è a un passo dall'Inter. L'argentino, chiuso il suo rapporto con la Juventus, rimarrà con molta probabilità in Italia sponda nerazzurra. Su di lui c'è stato anche un forte interesse della Roma anche se qualcosa non è andato nel verso giusto. A fare alcune rivelazioni è l'ex capitano giallorosso Francesco Totti che ai microfoni di Sky ha così affermato sulla questione: "Non voglio toccare l'argomento Dybala. Perché? Perché io so come è andata. Tutt’ora lo sento ma penso sia finita. Non dipende solo da Dybala. Se dipendesse da lui ci sarebbe una buona speranza. Mi sono esposto un po' di più".