È morto Sergio Matteucci: la voce del telecronista di Holly e Benji

Lutto per gli amanti del calcio e dei cartoni animati. Si è spento, all'età di 89 anni, Sergio Matteucci la storica voce del telecronista degli episodi di "Holly e Benji". Matteucci era anche tra i radiocronisti di Tutto il calcio minuto per minuto, mentre per Domenica Sprint era la voce fuori campo dei servizi delle partite giocate all’Olimpico di Roma. La sua voce è presente anche in altri cartoni animati come "Mila e Shiro" e "Sampei".