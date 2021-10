Empoli, l'esperto di derby Andreazzoli: "La Roma non ci penserà più"

Dopo la sconfitta contro la Lazio la Roma se la vedrà con un altro che di derby persi se ne intende, Aurelio Andreazzoli. Domenica alle 18 all'Olimpico l'Empoli proverà a ripetere contro i giallorossi quanto già fatto in casa della Juventus a fine agosto. In conferenza stampa ad Andreazzoli è stato chiesto dell'effetto che può avere la stracittadina sulla partita di domani: "Credo che il derby, anche se è una situazione che incide sempre, sia passato. Con la presenza del pubblico numeroso penso che il derby da domani alle 18 sia dimenticato. La Roma è forte, lo dicono i fatti. Grosse qualità e fisionomia non indifferente. Un avversario oltremodo pericoloso, vogliamo vedere a che punto siamo e credo sia la partita ideale per avere questo confronto". A giudicare dalle interviste di Mourinho in realtà la sconfitta contro la Lazio brucia ancora e molto. E visti i trascorsi, chi meglio del mister 26 maggio Andreazzoli può saperlo?