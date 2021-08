Empoli - Lazio, Ferrara: "Curioso di vedere l'impronta di Sarri"

Questa sera Maurizio Sarri esordirà sulla panchina della Lazio in gare ufficiali. Dopo il ciclo Inzaghi l'ex tecnico della Juventus apporterà tante novità di gioco che già da stasera vedremo in campo. Ciro Ferrara, dagli studi di Dazn, si è espresso così a riguardo: "Sarri al posto di Inzaghi? Capita spesso che ci sia un cambiamento, i due allentori hanno concetti di gioco diversi ma propongono gioco e siamo curiosi di come Sarri in poco tempo abbia già dato un’impronta alla sua squadra".