Empoli, se parte Vicario piace Meret: e il Napoli osserva Luis Maximiano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - L'Empoli piomba su Alex Meret. Il portiere classe 1997 piace tantissimo al club toscano che lo ha scelto come obiettivo numero uno in caso di partenza di Vicario, al centro di una trattativa concreta con la Lazio. Non sarà semplice per Corsi riuscire a strappare a De Laurentiis l'ex estremo difensore dell'Udinese, diventato titolare dopo l'addio di Ospina. La pista non è impossibile e può scaldarsi nei prossimi giorni. In questo caso i partenopei si ritroverebbero senza primo portiere. Sulla lista dei preferiti del club, oltre a Kepa, Navas e Sommer, c'è anche Luis Maximiano del Granada, anche lui nel mirino della Lazio che potrebbe ingaggiarlo con la formula del prestito.